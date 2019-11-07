Борис Елкин: У нас большие планы на ремонт тротуаров в Псковской области

11:52, 07 ноября 2019, ПАИ

На 2020 год у комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области большие планы на ремонт тротуаров. Об этом заявил руководитель профильного комитета Борис Елкин в прямом эфире проекта ПАИ-live 7 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, существующие тротуары не все находятся в нормативном состоянии. Работы по их ремонту уже ведутся, а с 2020 года по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова их объемы будут увеличены.

Борис Елкин также отметил, что проблема тротуаров – проблема не только Псковской области, но и других регионов России. «Они часто отсутствуют. Для устройства тротуаров нужно разрабатывать проектно-сметную документацию, а это новое строительство», - пояснил он и добавил, что уже сегодня в регионе в рамках реконструкций и капремонтов строятся новые тротуары.