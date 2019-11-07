В Псковской области оптимизируют маршрутную сеть общественного транспорта

11:53, 07 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области начата оптимизация маршрутной сети общественного транспорта. Однако не следует воспринимать слово «оптимизация» как «ликвидация» или «закрытие», уточнил в рамках проекта ПАИ-live председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. Речь идет о выстраивании удобной для пользователей модели транспортной доступности.

В ней будут учтены пожелания пассажиров по времени движения автобусов, частоты рейсов. В частности, будут учитываться совмещения графиков движения, например, «Ласточки» для доставки пассажиров к железнодорожному вокзалу или от него. При этом, отметил Борис Елкин, оптимизировать планируется не только маршрутную сетку в Пскове, но и во всех районах области. Одним из шагов в этом направлении станет передача части маршрутов в частные руки.

«Но без потери качества услуг», - уточнил собеседник.

Он добавил, что сейчас проводится конкурс на 19 существующих маршрутов.