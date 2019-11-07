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Общество

Конкурс на лучшего чтеца по системе Брайля пройдёт в Пскове

14 ноября в 11:00 в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих (улица Набат, 5) состоится конкурс на лучшего чтеца по системе Брайля 2019 года «Брайлисты, вперед!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

При чтении текста будет учитываться скорость, правильность и выразительность чтения, критериями оценки чтения рельефно-графических иллюстраций станут правильность и скорость определения иллюстрации.

Конкурс является ежегодным, его участники – инвалиды по зрению Псковской области – соревнуются в двух возрастных категориях: «Дети» (с 7 лет) и «Взрослые» (с 18 лет).

Конкурс проводится более 15 лет с целью сохранения и умножения традиций брайлевского чтения как основы грамотности, интеллектуального развития среди незрячих людей Псковской области и самым важным средством их реабилитации.

Победители будут награждены дипломами и поощрительными призами.

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