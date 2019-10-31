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Политика

Специалисты «Семейной приемной» в Пскове готовы работать круглосуточно

«Семейная приемная», созданная в рамках проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья», работает в Пскове уже около 1,5 лет. И за это время ее посетителями стали сотни жителей региона. Вопросы, с которыми они приходят на встречи, самые разные, рассказала в рамках прямого эфира в проекте ПАИ-live и.п. главы Пскова Елена Полонская 8 ноября.

На каждый такой прием приходит не менее 15 человек. «Как воспользоваться ипотекой, кому-то требуется помочь вернуть алименты, устроить ребенка в садик или в другое образовательное учреждение», - перечислила темы встреч куратор проекта.

Елена Полонская сообщила, что каждому гостю приемной дает свою визитку для того, чтобы поддерживать обратную связь и после приема, на всех стадиях решения вопроса. В результате работа вышла за рамки помещений приемной и стала круглосуточной. «Люди мне звонят и в выходные, и в вечернее время», - рассказала она.

«Семейная приемная» функционирует в общественно приемной «Единой России» в Пскове по адресу Гоголя, 8. Встречи с Еленой Полонской проходят каждый четверг с 16 до 18 часов.

«В течение рабочей недели мне пишут в социальных сетях и я всегда отвечаю», - добавила и.п. главы Пскова.

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