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Елена Полонская: Псков должен быть городом, в котором хочется жить

«Псков должен быть городом, в котором хочется жить: гостеприимным, уютным и комфортным, в первую очередь для проживания псковичей», - заявила исполняющая полномочия главы города Елена Полонская в прямом эфире ПАИ-live 8 ноября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Елена Полонская также отметила, что для туристов Псков должен быть, в первую очередь, приветливым и дружелюбным. «Город, в который хочется вернуться и остаться», - подчеркнула она.

И. п. главы Пскова рассказала, что её родители родом не из Пскова. «Папа - из Тулы, мама – из Калининграда, но они приняли решение остаться здесь, и я свое семейное гнездо создаю в нашем городе, которым я горжусь, и хочу, чтобы им гордились все псковичи. А нам есть, чем гордиться!» - отметила она.

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