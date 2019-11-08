Псковский эксперт: Собак необходимо воспитывать с детства

12:46, 08 ноября 2019, ПАИ

Начальник Псковского областного клуба служебного и декоративного собаководства РКФ, ветеринарный врач Елена Матвеева отметила важность воспитания собак с детства и их социализации. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции 8 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«С животным надо заниматься, это социальное существо», — подчеркнула Елена Матвеева. По ее словам, культура поведения на улице тоже важна. Она привела в пример собственных собак, которые могут «по команде остановится в полете».

Заместитель руководителя клуба «Бэст», владелица питомника Choco Fairy Tale Марина Федорова согласилась, что все собаки должны быть воспитаны и социализированы.

Также Елена Матвеева обратила внимание на необходимость уборки за собаками во время их выгула, заметив, что «в этом нет ничего криминального». Она видит «криминал» в том, что нет урн, куда выбросить этот пакет, как и общественных туалетов для людей.

Депутат Псковской городской Думы, член Псковского городского клуба любителей собаководства «Фауна» Юлия Пожидаева рассказала, что пытались поставить специальные урны в городе, но оказалось, что «это никому не нужно». По ее мнению, ответственность должен нести не только гражданин, который не убирает за питомцем на улице, но и компания, которая отвечает за чистоту территории.

Депутат пояснила, что собачники еще не настолько воспитаны, но есть много людей, которые убирают за своими животными. Юлия Пожидаева добавила, что чаще всего убирают бабушки за маленькими собачками, а реже всего — «мужчины за своими волкодавами».

Владелец питомника «Стражи Пскова» Александр Пушкин рассказал, что, когда он переехал в Псков с большой собакой, рядом с домом оказался пустырь, поэтому его основной задачей было проследить, чтобы собака не справила нужду до прихода на эту территорию.

«По поводу ответственности за содержание: процентов 20-30 общества несколько агрессивно относятся к появлению собаки на улице без намордника или поводка», - отметил Александр Пушкин.

Он привёл в пример пьяного человека, который идет по улице и просит убрать собаку, потому что она «мешает ему пройти» и требует надеть намордник, потому что «она может меня укусить». Заводчик предложил подобным нетрезвым гражданам надевать на руки наручники с формулировкой: "А вы можете меня ударить». Поэтому Александр Пушкин считает, что ответственность должны нести обе стороны.

«Во многих других странах к собакам на улице относятся спокойно и доброжелательно, так как там четко прописаны правила не только для владельцев животных, но и для всех горожан», - отметил Александр Пушкин.