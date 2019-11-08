Лучших программистов среди школьников определили в Псковской области

12:58, 08 ноября 2019, ПАИ

Итоги финала «Кубка Псковской области по программированию среди школьников — 2019» подвели в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации, финальные испытания проводились по двум дивизионам.

В первом дивизионе лучшей стала команда «ОППА F5» Центра информационных технологий города Сосновый бор Ленинградской области. Второе место заняла великолукская команда «ПКС» гимназии имени С. В. Ковалевской, третье - великолукская сборная «LostOfHeaven» из школы № 12 имени К. К. Рокоссовского.

Две команды первого дивизиона, показавшие лучший результат, примут участие в финале Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию (ВКОШП), который состоится в Санкт-Петербурге.

Победители второго дивизиона — команда «Maximum» Центра науки и спорта «Без предела». На втором месте — команда школьников «404» из школы № 1 города Острова. Третье место завоевали участники команды «The Best» из гимназии имени С. В. Ковалевской города Великие Луки.

Победителей наградили кубками, призами и дипломами. Всего прияло участие 20 команд образовательных организаций региона, а также две команды из Ленинградской области (70 юных программистов).