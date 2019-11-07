Битва экстрасенсов: «Доктор Сон» - Майк Флэнеган играет в Стэнли Кубрика

20:14, 08 ноября 2019, ПАИ

В прокате «Доктор Сон» - продолжение одного из самых знаменитых романов Стивена Кинга «Сияние», а также и одноименного фильма Стэнли Кубрика. Муслим Камалов считает, что кроме откровенного паразитирования на «Сиянии» режиссер Майк Флэнеган не смог придумать больше ничего.

С момента трагических событий «Сияния» (культового произведения Стивена Кинга и великолепного фильма Стэнли Кубрика, если вы его до сих пор не видели можете на этой ноте закрыть этот текст) прошло десятки лет и теперь на дворе 2011-ый. Отель «Оверлук» заколочен и замерзает в горах (ждет своего часа), «сияющий» мальчишка Дэнни Торранс вырос в Юэна Макгрегора и, кажется, идет по стопам папаши: напивается в зюзю в барах и там же ввязывается в драки, а потом на утро просыпается с сомнительными девушками в постели. Но подобной жизни Дэнни не выдерживает и решает переехать в городок поменьше, записаться в группу «Анонимных алкоголиков» и подрабатывать в местном хосписе по доброй воле директора (Брюс Гринвуд). А со своими внутренними «демонами», воспоминаниями после «Оверлука», Дэнни все же справился - посадил их в огромные шкатулки в своем подсознании по совету призрака умершего друга Дика Хэллорана (Карл Ламбли).

Пока Дэнни (вместе с кошкой-пророком) помогает старикам по вечерам спокойно уходить в мир иной, по окрестностям разъезжает караван стимпанк цыган, на первый взгляд напоминающих скорее группу The Hatters, но на самом деле являющихся куда более злобными отморозками - они, называющие себя «Истинный узел», разыскивают одаренных «сияющих» детей, убивают и питаются их святыми душами - буквально. Некоторых правда, тех, кто посильнее и талантливее, они переманивают на свою «темную сторону». Так, в общем-то и живут, пока их предводительница Роуз (Ребекка Фергюсон) не обнаруживает сильный источник «сияния» - в девочке Абре (Кайли Кёрран), которая в подходящий момент связывается с Дэнни Торрансом, обо всем ему рассказывает и просит о помощи.

«Доктор Сон» - конечно, не самое худшее, что могло произойти с «Сиянием» - культовым хоррором Стэнли Кубрика, после которого Стивен Кинг рвал и метал, поссорился с режиссером, а потом даже заказал еще одну экранизацию (вышла она правда для телевидения), уже, кажется, удовлетворившая писателя. Но в историю кино, как бы там не было, вошел именно фильм Кубрика - выдающийся, монументальный психологический хоррор, пугающий в самом начале только лишь одними зловещими проездами камер. Сегодня, судя по состоянию дел в сценарном подразделении Голливуда, мы могли бы получить сомнительный современный ремейк, но в итоге случилась экранизация сиквела, который Кинг написал в 2013 году - прямое продолжение «Сияния», история о повзрослевшем Дэнни Торрансе, навеянная, скорее, смертью лучшего друга писателя, рок-музыканта Уоррена Зивона.

Сиквел оказался в руках Майка Флэнегана (нетфликсовские «Призраки дома на холме» и «Игра Джералда», «Тишина», «Окулус»), в принципе, у подкованного хоррормейкера, способного, как известно, выжать из себя необходимое количество оригинального материала. Но в «Докторе» этой оригинальности по какой-то причине не обнаруживается, все, что можно найти в этом фильме — это бесконечное, маниакальное подражание Стэнли Кубрику. Ведь большая часть фильма, увы - всего лишь реконструкция (пусть и качественная) сцен и целых эпизодов из «Сияния»: сначала в виде флешбеков, а потом и вовсе покадровая демонстрация безыдейности постановщика, способного лишь, в этот раз, на бессовестный творческий паразитизм. «Следящая» сверху за героями камера, элегантные «пролеты» по коридорам отеля «Оверлук» и знаменитые, зловещие электронные аккорды композиторов Рэйчел Элкинд и Венди Карлоса - все это мы уже видели и слышали у Кубрика, только в более лучшем исполнении. Зачем настолько подробно повторять за классиком спустя почти 40 лет, при то, что самому Кингу «Сияние» тогда сильно не понравилось, - вопрос, конечно, без ответа.

Флэнеган, увлекшийся игрой в Кубрика, безусловно, не забывает и про собственный фильм. Без материала «Сияния», впрочем, его надолго не хватает. В «Докторе» неприлично долго для двух с половиной часового фильма разворачивается экспозиция и Флэнегану приходится все же напоминать о героях 40-летней давности. Сюжет картины начинает по-настоящему развиваться только ближе к последней трети, до этого момента нам показывают Дэнни, жизнь которого, благодаря Стивену Кингу, продолжилась самым банальным и стереотипным образом, пришедшим в голову писателю: героя просто сделали алкашом, но при этом совестливым, благородным и всесильным, а главное мудрым - что-то вроде Оби-Ван Кеноби в затяжном запое после «смерти» Энакин Скайуокера. Кинг, находясь в 2013 году, пожалуй, уже не в самой лучшей своей писательской форме, воспользовался самым очевидным ходом, а Флэнеган не стал ничего менять, поскольку, видимо, не хватило того, что было у того же Кубрика в избытке - смелости.

В итоге «Доктор Сон», особенно в финале, при попытке «проявить уважение» к картине Кубрика скорее больше походит на, опять же, нелепую до омерзения пародию на «Сияние», а то и вовсе издевку над оригиналом и зрителями. Где Флэнеган вроде бы, на первый взгляд, заставляет находиться в состоянии постоянного ожидания чего-то действительно сильного и впечатляющего, но это ощущение он в итоге ничем и не оправдывает. Нет того самого «сильного», «оригинального», «впечатляющего» и «изобретательного», зато есть откровенно утомительная, вялая и второсортная имитация, приключения колдунов и чародеев в несуразных шляпах в волшебном мире штампов и клише, где не спасает даже кульминация, до которой жадные Кинг и Флэнеган все никак не могут нас довести, любуясь воссозданными кубриковскими коридорами «Оверлука», которые выглядят максимально фальшиво. Пожалуй, пора уже навсегда оставить этот зловещий отель в скалистых горах в покое, обесточить, заколотить окна и двери, и не тревожить по таким кошмарным пустякам, как этот паршивый фильм.

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