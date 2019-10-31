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Политика

Дональд Трамп заявил о готовности приехать в Россию на празднование 75-летия Победы

Президент США Дональд Трамп подтвердил получение приглашения побывать в Москве на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года. Об этом он сообщил корреспонденту ТАСС.

Приглашение ему лично передал президент России Владимир Путин. 

«Это очень важное дело: празднование окончания войны», - сказал он и добавило что высоко ценит приглашение.

Дональд Трамп при этом обратил внимание, что в ноябре 2020 года пройдут выборы главы государства в США, и в мае будет разгар избирательной кампании. «Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать, если смогу», - сказал он. 

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