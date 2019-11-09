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Общество

Псковский губернатор проинспектировал ход реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с инспекцией побывал 9 ноября на улице Леона Поземского, где ведутся работы по реконструкции. Речь идет об участке от Троицкого моста до улицы Набат. Здесь планируется привести в порядок не только прилегающие к проезжей части территории, но и парк Народовласти и сквер Строителей. 

В поездке Михаила Ведерникова сопровождал глава администрации Пскова Александр Братчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области. В центре внимания было выполнение плана проводимых работ и их качество. Проект рассчитан на два года, работы планируется завершить в 2020 году. 

Одна из точек - создание кольцевой развязки на пересечении улиц Труда и Леона Поземского. Это позволит создать беспрепятственный подход к храму Козьмы и Дамиана с Примостья на Запсковье. 

Еще один пункт работ - благоустройство сквера на набережной реки Псковы. Глава региона особо обратил внимание, что данный участок нередко подтапливается в период паводка. Между тем проектом предполагается создать общественное пространство для проведения массовых мероприятий именно в этой части сквера. 

Подрядчик сообщил, что планируется создать в этом месте интерактивную площадку площадью около 1,5 тысяч метров, которую установят на свайный фундамент разного уровня, сама площадка будет выполнена из специально обработанной древесины. 

Главе региона рассказали, что на территории уже завершена прокладка сетей, подготовлено основание для последующего монтажа площадки. 
Михаил Ведерников поручил главе администрации Пскова вести ежедневный контроль за выполнением работ по реконструкции и добавил, что к решению особо острых вопросов готов подключиться лично. 

Работы в этой части Пскова входят в комплекс мероприятий по созданию туркластера «Псковский». Сумма контракта на два года составляет около 350 млн рублей консолидированного бюджета. 

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