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Общество

Группа 76-й дивизии ВДВ в соцсети номинирована на премию «Народное признание - 2019»

Группа 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в соцсети «ВКонтакте» будет бороться за статуэтку общественной премии «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива». Заявку в редакцию Псковского агентства информации прислал пскович Игорь Пестов.

«До недавних пор дивизия не имела представительства в глобальной паутине. Чтобы устранить эту несправедливость, раскрыть неизвестные страницы великих побед русского солдата, а также для патриотического воспитания молодежи и объединения мужественных, сильных духом ветеранов и сослуживцев мы создали и ведём достойный внимания и поддержки общественности проект», - рассказал Игорь Пестов.

По его словам, за время существования группы изучено огромное количество фото и видеоматериалов, опрошено множество участников различных конфликтов. «Всё это сделано для написания самой точной и правдивой истории, заслуживающей внимания и уважения. Также проводится освещение жизнедеятельности соединения, международных соревнований. информирование населения о предстоящих мероприятиях. Все эти материалы, тексты, фотографии обрабатываются и выкладываются в группе», - уточнил автор заявки.

Игорь Пестов подчеркнлу, что 76-я дивизия - кузница истинных патриотов Родины. «Соединение - легенда, братство и свод традиций, на примере которого необходимо воспитывать молодежь. В преддверии 20-летия со дня подвига легендарной 6-й роты 104 десантно-штурмового полка 76-й дивизии хочу предложить в номинацию группу - проект, достойный внимания, поддержки и признания», - подытожил пскович.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия -  здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы кандидат имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. К письму необходимо прикрепить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>

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