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Общество

Свою книгу «Краеведческое путешествие из Пскова в Великий Новгород» представит Мартин Нармонтас 15 ноября

На фото Мартин Нармонтас

15 ноября в 17:00 в Центральной городской библиотеке Пскова состоится презентация книги почётного гражданина Порхова Мартина Нармонтаса «Краеведческое путешествие из Пскова в Великий Новгород. Географические названия, истории, легенды, современность». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Мартину Нармонтасу удалось включить Порхов в международное Ганзейское движение, подвижник, создавший необычные проекты: «Ганзейская почта» и «Средневековая школа грамоты». Несколько лет назад он поднял дома архивы, исторические документы и выяснил, что из Пскова в Новгород проходил водный торговый путь, причем через Порхов по рекам Череха, Уза, Шелонь и озеру Ильмень. В древних документах, написанных на пергаменте по латыни, были упомянуты реки Уза и Черёха, поселение Сланкани (Славковичи) и некоторые «обидные дела» по отношению к ганзейским купцам на водах Узы в XIII – XIV веке.

«Изучение документов послужило импульсом к созданию новой книги - увлекательного рассказа о Новгороде, Пскове и Ганзе, о четырех столетиях их истории и торговли, - уточнили в библиотеке. - В книге представлены средневековые миниатюры, берестяные грамоты, географические карты, словари денежных единиц средневековой эпохи, а главное – приведена подробная историческая топография около ста населенных пунктов на древнем пути из Пскова в Новгород».

Презентацию книги дополнит открытие художественной выставки Юлии Степановой, жительницы Порхова. На выставке «Чудный Порхов посетить» будет представлено 20 живописных работ о заповедных местах древней земли.

Псковский активист Владимир Васильев расскажет о своем проекте «Путем древнего волока» с указанием порховских маршрутов для пешеходного туризма.

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