Цены на услуги в клинике Ассута в Израиле

14:39, 11 ноября 2019, ПАИ

Медицинский туризм в Израиле развивается стремительными темпами. Причина – высокое качество медицинского обслуживания. В стране расположены лучшие клиники мира, которые оказывают помощь в борьбе с патологиями разной сложности. Одной из самых популярных считается клиника в Израиле Ассута. Здесь медицинский туризм начал развиваться с 90-ых годов прошлого столетия. Сегодня каждый год цент принимает тысяч туристов из разных стран. Поток увеличивается, так как для многих стран Израиль отменил оформление визы. Это сделало лечение в израильских клиниках более доступным.

Еще одна из причин популярности израильской медицины – доступные цены. Они на порядок ниже, чем на аналогичные программы в других странах. В клинике Ассута стоимость услуг формируется на основании нескольких факторов:

тип патологии;

стадия развития рака;

подобранный план лечения;

продолжительность подобранного курса лечения;

оказание дополнительных услуг.

Дополнительно можно воспользоваться консьерж-сервисом для решения бытовых вопросов. В период реабилитации после завершения курса или хирургического вмешательства можно воспользоваться наблюдением врача. Это поможет исключить осложнение и быстрее вернуться к привычной жизни.

Как подбирается курс лечения?

Для начала пациент записывается на консультацию к врачу. Клиника предлагает возможность самостоятельно выбрать доктора. Затем проводится диагностика и комплексное обследование с использованием современного оборудования. Эта позволяет поставить точный диагноз, подобрать наиболее эффективный план лечения. Цена на лечение рака молочных желез разных стадий требует различного уровня вмешательства. От этого зависит итоговая стоимость. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем быстрее и дешевле можно избавиться от патологии. Не стоит затягивать в борьбе с раком, так как этот недуг быстро распространяется по организму, поражает органы и системы.

По мере прохождения курса врач, опираясь на текущие результаты анализов и состояние больного, вносит изменения в план. Также обратиться в медицинские центры можно с целью профилактики. Это правильная тактика для сохранения здоровья. Совместить поездку в клинику можно с отдыхом на побережье Мертвого моря. В Израиле работает много санаториев и здравниц, которые предлагают программы для людей всех возрастов. Отдых в этой стране подарит не только массу ярких воспоминаний, но и позволит укрепить иммунитет, улучшить самочувствие.