Ганзейские дни в Пскове вошли в число претендентов на «Народное признание-2019»

17:46, 11 ноября 2019, ПАИ

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове, которые состоялись в июне этого года, выдвинуты на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2019 в номинации «Событие». Заявку прислала Псковская городская Дума.

Заявители отметили, что Ганзейские дни в Пскове стали самым массовым мероприятием по количеству гостей из России и зарубежья. В Псков приехали делегации 89 ганзейских городов из 14 стран. Официально было зарегистрировано 1 тыс. 864 участника, из них 1 тыс. 100 - делегаты. Участниками культурной программы стали 115 творческих коллективов. Ганзейские мероприятия в Пскове посетили более 200 тысяч человек.

«Псков впервые организовывал столь крупное событие. Он стал вторым российским городом, в котором прошли Международные Ганзейские дни Нового времени. По откликам гостей, в том числе иностранных, и Осенней комиссии Международного Ганзейского союза, которая состоялась в октябре в Брилоне (Германия), организаторы получили высокую оценку», - сказано в заявке.

В этом году премии «Народное признание» исполняется 10 лет: она вручается с 2010 года. В 2019 году награда присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Информацию о номинациях и правилах участия можно посмотреть здесь>>>

На награду может претендовать любой, главное, чтобы кандидат имел непосредственное отношение к Псковской области.

Отправить заявку нужно на электронную почту premiya@informpskov.ru. Они принимаются до 12:00 5 декабря. В письмо нужно также загрузить фотографию претендента. Бланк заявки можно скачать здесь>>>