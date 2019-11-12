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Общество

Псковичам предлагают принять участие в опросе о раздельном сборе мусора

Фото Андрея Степанова

Читатели Псковского агентства информации могут принять участие в опросе, посвященном раздельному сбору мусора. Он размещён в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

Псковичам предлагается ответить на следующие вопросы: сортируют ли они мусор, хватает ли для этого контейнеров и не должны ли этим заниматься мусоросборщики. Кроме этого, в комментариях можно указать, что нужно сделать для того, чтобы улицы Пскова стали чище.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области — ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 регионах страны.

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