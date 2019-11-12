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Общество

Губернаторам разрешат ограничивать мигрантам доступ к некоторым профессиям

Законопроект «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовило Министерство труда России. Как пишет газета «Известия», на основании этого документа губернаторам регионов разрешат ограничивать доступ к некоторым профессиям для мигрантов.

Отмечается, что такую инициативу в ведомстве объяснили защитой «национального рынка труда». Так, в январе 2019 года в целом в России мигранты составили не более 2,2% рабочей силы. Однако в некоторых регионах процент приезжих значительно выше. В частности, в Магаданской области 11,4% рабочих — мигранты, в Сахалинской области — 7,4%, в Московской — 7,4%.

В настоящее время главы регионов могут регулировать численность приезжих в своем субъекте изменением стоимости патента и запретом некоторым типам фирм, например, строительным, брать их на работу. Остальные ситуации решает федеральный центр.

Законопроект рассмотрит рабочая группа Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношения (РТК) 14 ноября.

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