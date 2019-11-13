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Общество

«Деревня Соловьи» выдвинута на премию «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка»

Торговая марка компании ООО «ПсковАгроИнвест» «Деревня Соловьи» выдвинут на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка». Заявку прислала представитель компании Серафима Васильева.

«Продукция ТМ «Деревня Соловьи» — это всегда свежее мясо, вкусные колбасы, изысканные деликатесы, аппетитные полуфабрикаты, а теперь и молочная продукция!» — рассказала Серафима Васильева.

Она отметила, что продукция торговой марки «Деревня Соловьи» изготовлена из охлажденного сырья собственного производства, а «контроль качества на каждом его этапе обеспечивает натуральность, высокое качество продукции, экологическую чистоту и отменный вкус».

Сеть фирменных магазинов «Деревня Соловьи» насчитывает 19 торговых точек: 5 из них находятся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 14 — в Пскове и Псковской области.

В этом году премия «Народное признание» присуждается в 10-й раз. Награды получат победители в 12 номинациях: «Наша марка», «Открытие», «Сервис», «Рекорд», «Лидер», «Талант», «Поступок», «Защита», «Инициатива», «Событие», «Призвание», «Команда-2018». Информация о номинациях и правилах участия размещена здесь>>>

Претендовать и номинировать на награду может любой, главное, чтобы кандидат имел непосредственное отношение к Псковской области.

Отправить заявку необходимо на электронную почту premiya@informpskov.ru. Они принимаются до 12:00 5 декабря. В письмо нужно вложить бланк заявки (его можно скачать здесь>>>) и фотографию претендента.

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