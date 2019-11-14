Российские водители смогут предъявить полицейским ОСАГО в электронном виде

10:38, 14 ноября 2019, ПАИ

В России водителям хотят разрешить предъявлять полицейским ОСАГО в электронном виде. Соответствующее постановление в ближайшее время планирует принять правительство РФ, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, автомобилист обязан по требованию полиции предоставлять для проверки страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца машины. Если же такой полис был заключен в электронном виде, водитель сможет предъявить его или его копию на «бумажном носителе».

Полицейские будут проверять факт заключения договора путём запроса сведений о нём в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

В настоящее время в России за забытый дома полис ОСАГО штрафуют на 500 рублей, а за отсутствие или истечение срока годности полиса – на 800 рублей.