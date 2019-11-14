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Общество

Раздачей бумажных сердец отметили День доброты в Пскове

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Псковской области организовали акцию, посвященную Всемирному дню доброты, который отмечается 13 ноября.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы акции, активисты ОНФ вышли на улицы Пскова, чтобы поздравить прохожих с праздником. Молодые люди вручили жителям города символ праздника – сердце, на котором написаны добрые слова и пожелания.

«Всемирный день доброты - это отличный повод напомнить людям о том, как важно уделить немного времени окружающим людям и сделать доброе дело. Мы раздали прохожим символические сердца и передали эстафету добрых дел», - рассказала участница региональной команды «Молодежки ОНФ» Анна Смирнова.

Общественники предложили жителям города отметить праздник добрым делом и принять участие во флешмобе в социальных сетях. Для этого нужно рассказать о совершенном добром деле в социальных сетях с хэштегами #ДеньДобра #Молодежкаонф60.

История праздника берет свое начало с 1998 года. Его утвердили на конференции в Токио, организованной Движением доброты международного значения. В России День доброты впервые отметили в 2009 году.

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