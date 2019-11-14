Валерий Кузьмин: Работа по рассекречиванию документов о периоде фашистской оккупации будет продолжена

12:14, 14 ноября 2019, ПАИ

Работа по рассекречиванию документов о периоде фашистской оккупации 1941–1944 годов будет продолжена, заявил кандидат исторических наук, директор Государственного архива Псковской области, член ОНФ, руководитель отделения Российского исторического общества в Пскове Валерий Кузьмин. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации со второй международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне, она проходит 14 ноября в ПсковГУ.

Валерий Кузьмин отметил, что УФСБ по Псковской области начало важную работу по рассекречиванию документов, которые нуждаются в серьезном анализе. По его словам, многие материалы позволят ввести в общественное пространство новые значимые сведения.

«Мы понимаем, что цифры далеко не окончательные, потому что у многих преступлений нет свидетелей», - заметил спикер. Он подчеркнул, что за каждым злодеянием стоит конкретный преступник. Валерий Кузьмин напомнил, что территория Псковской области была оккупирована с августа 1941 по июнь 1944 года, создавались карательные отряды. Согласно актам чрезвычайной комиссии, на псковской земле были убиты более 12 тысяч мирных жителей, более 6 тысячам нанесли побои, 150 тысяч человек угнали в рабство. В Великолукской области были убиты 36 тыс. человек, 21 тысячу пленили.

Докладчик также рассказал, что свидетели из деревни Моглино видели расстрелы цыган и евреев, среди которых были дети и старики. В мае 1942 года в новоржевскую тюрьму согнали порядка 200 стариков и детей цыган, после чего их убили. «У многих трупов не было голов. Грудные дети лежали убитые вместе с матерями», - добавил Валерий Кузьмин. По его словам, фашисты уничтожали целые деревни. Так, в Псковском районе сожгли 352 деревни. Он отметил, что каратели устраивали порки мирных граждан.

Затем спикер продемонстрировал материалы уголовного дела из 6 томов в отношении ряда обвиняемых, в том числе Вейдлера, который вступил добровольцем в особую роту, состоящую из эстонцев. Их отправили в Псков на службу в полицию безопасности. Затем в марте 1943 года перевели в Моглино в лагерь. Вейдлер там был охранником, ноднократно выезжал на расстрелы граждан. Валерий Кузьмин рассказал, что у деревни Глоты группы людей делили на части, раздевали у ямы и расстреливали. Из Моглино Вейдлер вывел порядка 150 человек. После он признавался, что не помнит, сколько человек расстрелял.

Валерий Кузьмин добавил, что на территории Псковской области была широко распространена сеть осведомителей. Большинство завербованных нацистами - это те, кто уже имел проблемы с законом и хотел легкой наживы.

Конференция продлится в Пскове по 15 ноября. В ней принимают участие около 80 специалистов в области истории, в вопросах изучения Великой Отечественной войны. Прямая трансляция конференции доступна здесь >>>.

Познакомиться с документами можно в спецпроекте Псковского агентства информации здесь>>>.