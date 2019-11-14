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Общество

Туроператоры: Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей

Венеция под водой. Фото с сайта Vesti.ru

Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей, рассказали Псковскому агентству информации в нескольких крупных туристических фирмах Пскова.

По словам специалистов туротрасли, перелёты в Венецию заказывают в основном в летние месяцы, ранней осенью и в дни карнавала в феврале. «Сейчас всё-таки люди начинают готовиться к новогодним праздникам, да и ноябрь - не самое лучшее время для прогулок по Венеции», - пояснила руководитель одной из туристических фирм.

«А так как не было заказанных туров, соответственно, нет и отказов из-за начавшегося там наводнения», - отметила её коллега из другого бюро путешествий.

Самое сильное наводнение с 1966 года в Венеции началось 12 ноября, уровень воды поднялся до 187 сантиметров, затоплено оказалось около 45% города - почти все туристические достопримечательности, а также отели, рестораны и жилые дома.

В результате наводнения погибли два человека. 78-летний мужчина скончался от удара током при попытке включить электронасосы в своем затопленном доме. Еще один житель острова умер при неясных обстоятельствах — возможно, от естественных причин.

Подобные ситуации «высокой воды» случаются в среднем каждые три-четыре года, но вода обычно не поднимается выше 110 сантиметров.

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