Новгородец проведет 4 года в колонии за кражи в Великих Луках

17:08, 14 ноября 2019, ПАИ

Уроженец Новгородской области проведет 4 года в исправительной колонии строгого режима за кражи в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В декабре 2018 года мужчина проник в дачный дом в пригороде Великих Лук, откуда украл цифровую приставку от телевизора с проводом. В тот же день он похитил телевизионный ресивер с дистанционным пультом управления и ноутбук из квартиры на Октябрьском проспекте в Великих Луках. На следующий день злоумышленник пробрался в квартиру на улице Рабочей, где завладел 2300 рублей. Затем он отправился в квартиру на улице Зверева, где прихватил с собой швейную машинку, мобильный телефон, системный блок и наушники. Краденым новгородец распорядился по своему усмотрению.

Безработного ранее судимого 33-летнего злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Выяснилось, что фигурант действовал, как правило, в ночное время и при этом был в состоянии алкогольного опьянения. Он выставлял стекла или разбивал окна подручными средствами. Причиненный гражданам ущерб оценивается в сумму более 30 тысяч рублей.

Великолукский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража).