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Общество

«У нас Rolls Royce, чуваки!»: Редкую модель лимузина купили блогеры в Псковской области

«Операция Феррари». YouTube

YouTube-блогер из Москвы Евгений Дубровский с друзьями приобрел единственный в России лимузин Rolls Royce Silver Spur за 300 тысяч рублей. Ребята нашли продавца в Псковской области.

«Операция Феррари». YouTube

Отмечается, что лимузин приехал из Англии в 2005-м году, а спустя 7 лет его приобрел пскович. Последние 3,5 года автомобиль стоял в гараже. Рыночная стоимость такого автомобиля — от 5 до 13 млн рублей. Молодые люди не скрывали радости от выгодной покупки уникального автомобиля: «У нас Rolls Royce, чуваки!».

«Операция Феррари». YouTube

Блогер с друзьями собирает деньги на покупку Ferrari («Операция Феррари»). Благодаря покупке и более дорогой перепродаже автомобилей они выручили более 1 млн рублей.

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