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Митрополит Тихон: Троицкий собор в Пскове находится в предаварийном состоянии

Свято-Троицкий кафедральный собор Пскова находится в предаварийном состоянии. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, сообщает ТАСС.

По его словам, многие памятники Псковской области находится в аварийном или предаварийном состоянии. Например, Троицкий собор Пскова близок к аварийному состоянию. Митрополит Тихон отметил, что региональные власти совместно с представителями церкви и при поддержке федеральных властей сейчас занимаются реставрацией псковских памятников.

Свято-Троицкий собор — православный храм в Пскове. Он входит в состав архитектурного ансамбля Псковского крома и является главным его строением. Храм - объект культурного наследия России федерального значения. Собор был построен в 1699 году. Это уже четвёртое по счёту здание. Предыдущие три были разрушены.

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