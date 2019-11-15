ПАИ-live с новым военным комиссаром региона ЭФИР ЗАВЕРШЕН
Началась видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость прямого эфира проекта ПАИ-live - новый военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков, который до переезда на новое место службы занимал должность начальника штаба, 1-го заместителя командующего войсками 2-й общевойсковой армии.
В Псковской области проходит осенний призыв, до 31 декабря военкомат должен направить в армию 600 новобранцев. В прямом эфире руководитель военного комиссариата поделится своим видением главных направлений работы военокматов региона, расскажет о промежуточных результатах призывной кампании, оценит здоровье псковских призывников, эффективность поиска уклонистов, условия службы в современной армии.