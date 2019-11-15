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Общество

Новый военком Псковской области поделился впечатлениями от знакомства с регионом

Сергей Судаков, военком Псковской области, стал гостем ПАИ-live 15 ноября. Фото: Дарья Хваткова.

Военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков стал гостем прямого эфира из редакции Псковского агентства информации. И первое, о чем он рассказал еще до начала ПАИ-live, это о знакомстве с регионом и его столицей.

«Псков очень хорош, он не может не нравиться», - отметил военком.

Говоря о своей работе, Сергей Судаков подчеркнул, что на посту военного комиссара «деятельность совершенно другая».

«На протяжении 39 лет я "получал" солдат и учил их военному делу, то есть был "с той стороны", а теперь уже я отвечаю за призыв солдат и отправку их в вооруженные силы», - уточнил он.

Сергей Судаков подчеркнул, что главная задача военного комиссариата - организация призыва, учёта призывников, организация и проведение мобилизации, а также популяризация службы в армии, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию.
«Псковская область традиционно справлялась с заданием по призыву на срочную службу. Думаю, и в этом году задание Миноброны мы выполним», - сказал военком.

Он назвал в числе лидеров комиссариаты Бежаницкого, Новоржевского Куньинского, Новосокольнического, Дедовического, Порховского, Невельского, Усвятского, Красногородского, Пыталовского районов. «Там высокий процент выполнения задания».

Сложнее идет работа в крупных городах области — Пскове и Великих Луках. Здесь не только количество призывников выше, но и велико количество уклонистов, с которыми необходимо проводить работу.

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