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Общество

Военком Псковской области назвал причины нежелания граждан служить в армии

Военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков в эфире проекта ПАИ-live 15 ноября назвал причины, по которым граждане не хотят служить срочную службу в армии.

По словам военкома, есть объективные и субъективные причины. К первым относятся хорошая работа и страх ее потерять, собственное состояние здоровья или родственников, женитьба и рождение ребенка. «Эти люди стараются уклонится, но, как правило, временно», - отметил Сергей Судаков.

«А субъективные причины нежелания служить – искаженная информация о службе, боязнь дедовщины, хотя ее уже на нет свели, страх уезжать далеко от дома – родители боятся и не хотят отдавать свое чадо в армию», - пояснил военком.

В то же время Сергей Судаков отметил, что с момента своего назначения на новую должность уже успел познакомиться с председателем комитета солдатских матерей. По его словам, он договорился с ним о том, чтобы в дальнейшем обсудить, как они совместно будут помогать призывникам.

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