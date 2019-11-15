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Общество

Сергей Судаков: Люди перестали бояться службы в армии

Граждане России уже перестали испытывать страх перед срочной службой в армии. Об этом заявил военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков в эфире проекта ПАИ-live 15 ноября.

По его словам, это связано с тем, что срок службы сократился с двух лет до года. «Фактор неуставных отношений сведен на нет, - подчеркнул военком. - Да и нет времени что-то делить, так как занятия идут день и ночь, программа профессиональной и боевой подготовки уплотнена и по времени, и по содержанию. К тому же военнослужащих освободили от несвойственных им занятий: уборки территории, приготовления пищи».

В то же время Сергей Судаков отметил, что все еще имеют место трагедии, которые наносят негативный отпечаток на службу в армии. Речь, в частности, идёт и о стрельбе в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек и еще двое ранены. «Случай в Забайкальском крае – трагедия. Это пагубно повлияет на призывную кампанию», - добавил военный комиссар Псковской области, отметив, что это единичные случаи и за ними стоят конкретные личностные причины.

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