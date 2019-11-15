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Общество

Как служат новобранцы: ПАИ-live с новым военным комиссаром Псковской области

15 ноября гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал новый военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков. Он рассказал о ходе осеннего призыва в регионе, о причинах и борьбе с уклонением от службы в армии, о способах пройти альтернативную службу в Псковской области, оценил здоровье псковских призывников, назвал бытовые условия в армии «великолепными», поделился мнением о меню в солдатских столовых и работе полковых священников.

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