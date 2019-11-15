Медицинские специалисты из Псковской области смогут пройти обучение в федеральном научно-лечебном центре России
Медицинские специалисты из Псковской области смогут проходить обучение на базе Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
Соответствующая договоренность была достигнута на рабочей встрече председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко с руководством Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова.
Также по итогам встречи специалисты медицинского исследовательского центра со своей стороны станут проводить аудиторские визиты в Псковскую область.
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова – один из крупнейших федеральных научно-лечебных центров России.