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Общество

Медицинские специалисты из Псковской области смогут пройти обучение в федеральном научно-лечебном центре России

Медицинские специалисты из Псковской области смогут проходить обучение на базе Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Соответствующая договоренность была достигнута на рабочей встрече председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко с руководством Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова.

Также по итогам встречи специалисты медицинского исследовательского центра со своей стороны станут проводить аудиторские визиты в Псковскую область.

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова – один из крупнейших федеральных научно-лечебных центров России.

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