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Общество

Столбушинские звар и сбитень стали региональными брендами Псковской области

Столбушинские звар и сбитень стали региональными брендами Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате заместителя председателя Комитета СФ по социальной политике, представителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елены Бибиковой, соответствующее решение приняла Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

«Регистрация продукции как регионального товарного бренда свидетельствует о его особых свойствах и высоком качестве. А это, в свою очередь, способствует эффективному продвижению товара на рынке и повышению узнаваемости региона», — подчеркнула Елена Бибикова.

Она отметила, что Псковская область всегда славилась своей уникальной местной продукцией.  «Наши столбушинские звар и сбитень уже получили известность, в том числе, благодаря близости к пушкинским местам, которые давно стали точками культурного и туристического притяжения в нашем регионе», – отметила сенатор.

«Регистрация наименования места происхождения товара в отношении столбушинских продуктов фактически увековечит их уникальные свойства и позволит защищать их правовыми методами», - рассказал их производитель Виталий Озеров.

В качестве места происхождения товара в документе Роспатента указан Новоржевский район, включающий территорию деревни Столбушино, и Пушкиногорский район Псковской области. Это значит, что данная продукция из-за своих особых свойств может изготавливаться именно на этой территории.

Заместитель председателя Совета Федерации, представитель в верхней палате парламента от законодательного органа государственной власти Псковской области Андрей Турчак напомнил, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила каждому сенатору содействовать продвижению региональных брендов. «Мы обязательно продолжим эту работу в Псковской области», — добавил парламентарий.

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