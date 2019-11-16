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Общество

Книгу Почетного гражданина Порхова представили псковичам

Книгу «Краеведческое путешествие из Пскова в Великий Новгород. Географические названия, истории, легенды, современность» представили жителям Пскова. Ее автором выступил Почетный гражданин Порхова Мартин Нармонтас. Площадкой для знакомства с ним и его работой стала Центральная библиотека Пскова.

Эксперты утверждают, что данное произведение можно считать ганзейской хрестоматией, сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке. 

В книге множество средневековых миниатюр, географических карт, снимков. Один из разделов посвящен топонимике Порховского района, происхождение названий автор во многом связывает с гензейскими путями, проходившими через эти земли. 

Уникальное издание вышло в свет пока только в двух экземплярах - один из них автор подарил библиотеке на улице Конной в Пскове.

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