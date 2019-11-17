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Общество

Юные невельские футболисты посетили спортивный парк в рамках проекта «Единой России»

Футбольная школьная команда «Юность» из Невеля, которая вошла в 20-ку лучших сборных по итогам Всероссийского фестиваля дворового футбола, посетила спортивно-развлекательный парк «Простория» в Пскове 17 ноября в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт». Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Юные футболисты и их тренер Александр Дмитриев встретились с заместителем секретаря «Единой России» и председателем областного Собрания депутатов, региональным координатором партпроекта «Детский спорт» Юрием Сорокиным, благодаря которому они получили возможность показать свое мастерство на федеральном уровне и приехать сегодня в Псков.

Юрий Сорокин поздравил ребят с успешным выступлением на соревнованиях и пожелал достижения новых спортивных высот. В подарок детям он предусмотрел спортивный инвентарь для занятий футболом, а увлекающемуся рыбалкой наставнику – личный презент для хобби.

«Дворовый футбол - это новое направление в нашем проекте. Ребята из команды «Юность» города Невеля первыми из дворовых команд отправились защищать честь региона на соревнования такого высокого уровня. На спортивном фестивале в Москве они показали стойкость, упорство, характер и отличную спортивную подготовку. Все это позволило им достойно справиться с задачей - из 11 сыгранных матчей проигран только один (по пенальти)», - сказал Юрий Сорокин и пригласил дворовые сборные по футболу активно участвовать в турнире в 2020 году.

В пресс-службе отметили, что для нынешних победителей областных и участников всероссийских соревнований сегодня была организована познавательно-развлекательная программа. Они посетили интерактивный музей науки, прошли спортивный квест, провели свободное время на батутах и скалодроме. В завершение ребят угостили обедом в ресторане общественного питания, который они выбрали сами.

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