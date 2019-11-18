Руководитель бежаницкого объединения «Душа» Вера Максимова претендует на статуэтку «Народного признания-2019»

10:37, 18 ноября 2019, ПАИ

Руководитель творческого объединения «Душа» Бежаницкого района Вера Максимова пополнила список претендентов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2019» в номинации «Талант». Заявку прислали сотрудники Бежаницкого районного центра культуры.

В течение восьми лет Вера Максимова руководит любительским объединением «Душа». Она - обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», лауреат творческой премии для мастеров народного творчества Государственного комитета по культуре Псковской области.

Вера Максимова знакомит жителей Псковской области и Бежаницкого района с русскими народными традициями, народным декоративно-прикладным творчеством, фольклором. В частности, в клубе изучают, воссоздают и пропагандируют русские народные традиции и ремесла. Участники клуба проводят активную работу по воспитанию молодого поколения в духе уважения к родной культуре и истории, отмечается в заявке.

По словам авторов письма, Вера Максимова имеет дипломы Государственного комитета по культуре Псковской области, Центра народного творчества Псковской области, администрации Бежаницкого района, администрации Локнянского района. Кроме того, она награждена почетным званием «Молодой гвардеец пятилетки», «Кадровый рабочий Норильского горно-металлургического комбината», «Ветеран труда ОАО «Норильский никель», медаль «100-летие профсоюзов России».

«Вера Борисовна работает с любительским объединением на общественных началах, ее энтузиазм и активная жизненная позиция способны заразить всех вокруг», - подчеркнули в заявке.

Игрушки, изготовленные участниками любительского объединения, постоянно получают дипломы лауреатов на областных выставках таких как «Масленичный сувенир», «Кукольное дело», «Рождественская выставка кукол».

Любительское объединение «Душа» проводит мастер-классы для детей и взрослых на всех районных праздниках, постоянно сотрудничает с заповедником «Полистовский», с Локнянским культурно-досуговым центром. В Историко-культурногм центре Философовых постоянно действует выставка работ участников любительского объединения.

В этом году премия «Народное признание» празднует свое десятилетие – впервые она вручалась по итогам 2009 года. В этом году будут вручены статуэтки в 12 номинациях: «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Событие», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018».

Соискателя премии может выдвинуть любой желающий - компания или учреждение, физическое лицо.

ПОЛОЖЕНИЕ о премии здесь >>>. Бланк заявки можно скачать здесь >>>.

Заявки необходимо отправить на электронную почту premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. К письму желательно прикрепить фотографию претендента на награду.