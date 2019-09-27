Сколько стоит лечение рака в Израиле?

10:23, 18 ноября 2019, ПАИ

Цена на медицинскую помощь – один из основных вопросов, который интересует иностранных пациентов при выборе медицинского центра. На лечение за рубежом расценки высокие, так как граждане других стран не могут воспользоваться местным мед. страхованием. Пациент должен полностью покрывать расходы на лечение. Но цены в разных странах могут существенно отличаться. Например, в израильских клиниках стоимость программ в среднем ниже на 30-40%, чем в других странах.

Израиль – это страна, где качественную врачебную помощь можно получить за доступные деньги. При этом местные медицинские центры демонстрируют хорошие результаты. Это связано с государственной политикой в сфере здравоохранения. Частные и государственные центры конкурируют между собой, поэтому предлагают оптимальное соотношение цены и качества. Подробнее о стоимости разных видов услуг на странице. Формированию доступных цен содействует ряд других факторов:

непрерывное обучение врачей;

внедрение новейших технологий диагностики и лечения патологий;

развитие инфраструктуры;

применение новых технологий и научных разработок.

На развитие сферы здравоохранения каждый год из ВВП выделяется 8% средств. Врачи не только ищут новые методики диагностик и лечения, но и исследуют причину возникновения рака у пациентов разных возрастных категорий.

Как рассчитывается стоимость лечения?

Для сбора полной информации проводится диагностика и всестороннее исследование пациента. На основании полученных данных проводится консультация, во время которой врач подбирает эффективную программу борьбы с патологией. Стоимость лечения в каждом случае рассчитывается индивидуально. Итоговая цена зависит от ряда факторов:

тип выявленной патологии;

стадия развития рака;

выбранный план лечения;

продолжительность лечебной программы;

выбранный медицинский центр.

С ценами на лечение онкологических заболеваний в Израиле можно ознакомиться на сайте assutatop.com. Это сайт официального представителя клиники АССУТА. Прежде чем ехать на лечение, можно на сайте посредством чата задать вопрос врачу. Для связи также представлены номера телефонов. Сотрудничая с официальным представителем клиники, вы исключаете языковой барьер. Представитель помогает в решении организационных вопросов, сопровождая на всех этапах лечения.