19 тонн польского говяжьего жира не пропустили через границу в Пыталовском районе

11:14, 18 ноября 2019, ПАИ

В Пыталовском районе на российско-латвийском участке границы в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу 19 тонн говяжьего жира, который везли из Соколув-Подляски (Польша) в Казахстан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

При осмотре груза инспекторы выявили несоответствие информации об адресе грузополучателя, заявленной в документах, ветеринарном сертификате страны-экспортера, а также в разрешении на ввоз товара, оформленном Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в информационной системе Аргус.

В итоге ввоз говяжьего жира на таможенную территорию Евразийского экономического союза был запрещен, оформлена декларация о возврате груза.