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Общество

Экс-сотрудника исправительной колонии осудят в Острове за пронос гашиша на режимную территорию

Бывший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области предстанет перед судом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, он обвиняется в совершении наркопреступления (п. «б,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), двух эпизодов получения взятки за незаконные действия (ч.3 ст.290 УК РФ), мелкого взяточничества (ч.1 ст.291.2 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями.

2 марта 2018 года утром он попытался пронести на территорию исправительной колонии гашиш в крупном размере и пять мобильных телефонов с зарядными устройствами. Его задержал находившийся при исполнении служебных обязанностей сотрудник указанного учреждения. 

Следователи и оперативные сотрудники получили доказательства причастности задержанного к получению взяток от спецконтингента на общую сумму свыше 80 тысяч рублей за пронос на территорию исправительной колонии мобильных телефонов.

Основанием возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности ОСБ УФСИН России по Псковской области и регионального УКОН УМВД России. Дело находится на рассмотрении в суде, добавили в ведомстве.

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