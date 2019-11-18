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Водитель из Новосокольников вынудил полицейских открыть огонь по его автомобилю

18 ноября около 23:00 в Великих Луках на улице Тимирязева экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2107, который на большой скорости пересек перекресток. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель «семёрки» не реагировал на требования полицейских остановиться, пытаясь скрыться и нарушая Правила дорожного движения.

Во время погони уже за пределами Великих Лук в районе деревни Заболотье Новоскольнического района полицейские вынужденно произвели несколько выстрелов из табельного оружия. В результате автомобиль получила повреждение колес и остановился. 

За рулем машины находился 33-летний ранее неоднократно судимый житель Новосокольников. Мужчина был трезв, но водительского удостоверения при себе не имел.

В его отношении возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства) и части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

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