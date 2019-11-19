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Общество

Псков примет участие в благотворительной программе «Мир без слёз»

21 ноября Детская областная клиническая больница Пскова получит сертификат на покупку нового оборудования в рамках ежегодной благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз» в поддержку детских медицинских учреждений по всей России. 

На мероприятии состоится официальная передача денежного сертификата, на который учреждение приобретет наркозно-дыхательный аппарат высокого класса, а также инфузионные шприцевые насосы. Для детей будет организовано праздничное представление с участием знаменитых во всем мире персонажей мультсериала «Маша и Медведь». И, конечно же, ни один ребенок не останется без памятного подарка: для маленьких пациентов организаторы приготовили сундучки с карандашами и красками.

«Мир без слёз» — ежегодная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году банк выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году. Участники акций — 25 медицинских учреждений: 4 больницы в Москве и 21 в регионах.

Псковская область не первый раз становится участником программы банка ВТБ «Мир без слёз». В 2012 году в рамках акции была оказана благотворительная поддержка Псковскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.

Программа мероприятия:

13:30 – 14:00 - сбор гостей,

14:00 – 15:00 - праздничное представление для детей с участием героев мультфильма «Маша и Медведь», вручение памятных подарков,

15:00 – 15:30 - пресс-конференция для СМИ.

Спикеры:

первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова;

председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко;

главный врач ГБУЗ Псковской области «Детская областная клиническая больница» Аркадий Гохман;

заместитель руководителя Департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент Юрий Левченко;

вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

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