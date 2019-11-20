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Политика

Глава эстонского парламента потребовал отдать часть Ленинградской и Псковской областей

Глава парламента Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть территории, которые отошли Республике по Тартускому договору, то есть части Псковской и Ленинградской областей. Об этом политик написал на своей странице Facebook. По его подсчётам, России отошли порядка 5% эстонских земель.

«Эстония не имеет региональных претензий к России. Нам не нужны квадратные метры России. Все, чего мы хотим, - это наше обратно», - заявил Хенн Пыллуаас.

Ранее в интервью агентству РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев говорил, что Тартуский мирный договор не действует, однако Эстония требует возвратиться к нему и только после этого готова ратифицировать договор о границе. В то же время Сергей Беляев заявил, что рассчитывает на соблюдение Эстонией обязательств по ратификации договора о границе, «включая отказ от любых политических довесков».

По Тартускому мирному договору, подписанному в 1920 году, Эстонии отошли земли по берегу реки Нарва,  часть из которых сейчас относится к Сланцевскому району Ленинградской области, город Печоры и прилегающие к нему земли, ныне – это Печорский район Псковской области.

Эти земли вернулись в Россию после вхождения Эстонии в состав СССР.  Теперь Эстония требует их вернуть, Россия же считает Тартуский мирный договор утратившим силу.

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