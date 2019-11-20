На 114 тысяч рублей оштрафовала рыбоохрана браконьеров на псковских водоёмах

18:01, 20 ноября 2019, ПАИ

С 11 по 17 ноября в Псковской области рыбинспекторы выявили 12 административных правонарушений и оштрафовали браконьеров на 114 тысяч рублей. Взыскать удалось 24 тысячи рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, за неделю инспекторы также изъяли у нарушителей 16 килограммов рыбы, 14 незаконных орудий лова и 1 транспортное средство.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 74 административных правонарушения и оштрафовали нарушителей на 233 тысячи 300 рублей.