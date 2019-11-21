Как получить грант: ПАИ-live с Натальей Плявинской
21 ноября гостем проекта ПАИ-live стала начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская. Она рассказала о федеральной грантовой поддержке социально значимых инициатив жителей региона, о том, как получить деньги на реализацию самых разных идей. В регионе количество желающих принять участие в грантовых конкурсах заметно выросло. Благодаря обучающим семинарам, по словам Натальи Плявинской, улучшились и сами заявки от претендентов. А это повышает шансы на победу - в этом году псковские НКО получили в виде федеральных грантов 75 млн рублей, в прошлом – всего 35 миллионов.