Общественные советники главы Великих Лук стали претендентами на «Народное признание - 2019»

13:11, 21 ноября 2019, ПАИ

Общественные советники главы города Великие Луки Николая Козловского выдвинуты на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислал директор ООО «ВТРК» Николай Андросович.

«Поднять на новый уровень взаимоотношения городской власти и населения, создать принципиально новую форму взаимодействия с горожанами — такая задача стоит перед институтом общественных советников главы города, который появился Великих Луках в 2016 году», — отметил Николай Андросович.

По его словам, главная цель проекта — включить великолучан в процесс управления городом. «Поэтапный план с пожеланиями великолучан, которые аккумулируют общественные советники, включается в проект бюджета и будет выражен в конкретных цифрах и сроках. А значит, люди видят свое участие в жизни города, чувствуют, что они включены в процесс управления и принятия решений. Это самое главное», — подчеркнул он.

Николай Андросович рассказал, что советники вместе с городской властью разработали ряд мероприятий, которые последовательно реализовывались на протяжении всего года: конкурс лучших новогодних елок двора, дворовые праздники Масленицы, дворовые субботники, мероприятия по реализации программ «Формирование современной городской среды», «Благоустроенный двор», в сентябре началась совместная работа над бюджетом.

«В результате предложения жителей вошли в проект бюджета и будут реализовываться», — добавил Николай Андросович.

В Псковской области премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях, подробнее о номинациях и правилах участия можно прочитать здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой желающий, однако необходимо соблюсти одно условие – претендент на статуэтку «Народного признания» должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки необходимо отправлять по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки можно скачать здесь>>>. К письму необходимо прикрепить фотографию претендента на награду.