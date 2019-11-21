0
13:16
Сбежавший в Эстонию из псковских лесов медведь Проша вернулся на родину
13:11
Общественные советники главы Великих Лук стали претендентами на «Народное признание - 2019»
12:04
Великолучанка представит Псковскую область в финале конкурса на лучшего работника сферы молодёжной политики
11:19
Дорожная разметка в центре Пскова стёрлась в течение месяца
10:46
В два раза увеличилась сумма полученных псковскими общественниками грантов
10:01
Начался ПАИ-live с Натальей Плявинской (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
09:14
Как получить деньги от государства расскажет гость ПАИ-live в 10:00
Еще новости
Общество

Общественные советники главы Великих Лук стали претендентами на «Народное признание - 2019»

Общественные советники главы города Великие Луки Николая Козловского выдвинуты на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислал директор ООО «ВТРК» Николай Андросович.

«Поднять на новый уровень взаимоотношения городской власти и населения, создать принципиально новую форму взаимодействия с горожанами — такая задача стоит перед институтом общественных советников главы города, который появился Великих Луках в 2016 году», — отметил Николай Андросович.

По его словам, главная цель проекта — включить великолучан в процесс управления городом. «Поэтапный план с пожеланиями великолучан, которые аккумулируют общественные советники, включается в проект бюджета и будет выражен в конкретных цифрах и сроках. А значит, люди видят свое участие в жизни города, чувствуют, что они включены в процесс управления и принятия решений. Это самое главное», — подчеркнул он.

Николай Андросович рассказал, что советники вместе с городской властью разработали ряд мероприятий, которые последовательно реализовывались на протяжении всего года: конкурс лучших новогодних елок двора, дворовые праздники Масленицы, дворовые субботники, мероприятия по реализации программ «Формирование современной городской среды», «Благоустроенный двор», в сентябре началась совместная работа над бюджетом.

«В результате предложения жителей вошли в проект бюджета и будут реализовываться», — добавил Николай Андросович.

В Псковской области премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях, подробнее о номинациях и правилах участия можно прочитать здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой желающий, однако необходимо соблюсти одно условие – претендент на статуэтку «Народного признания» должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки необходимо отправлять по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки можно скачать здесь>>>. К письму необходимо прикрепить фотографию претендента на награду.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Народное признание - 2019
Общественные советники главы Великих Лук стали претендентами на «Народное признание - 2019» Опочецкий медцентр «Альбус» претендует на «Народное признание» в номинации «Сервис» Андрей Царёв номинирован на премию «Народное признание - 2019» Жители палкинской деревни выдвинули на «Народное признание» своего депутата Оксану Громову Тяжелоатлет Лев Никифоров поборется за «Народное признание - 2019» Руководитель бежаницкого объединения «Душа» Вера Максимова претендует на статуэтку «Народного признания-2019» Фитнес-тренер Наталья Ефимова номинирована на «Народное признание» Журналист газеты «Невельский вестник» поборется за «Народное признание» в номинации «Талант» Детский лагерь «Камчатка» претендует на премию «Народное признание - 2019» Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Сбежавший в Эстонию из псковских лесов медведь Проша вернулся на родину
21 ноября 2019
Сбежавший в Эстонию из псковских лесов медведь Проша вернулся на родину
Общественные советники главы Великих Лук стали претендентами на «Народное признание - 2019»
21 ноября 2019
Общественные советники главы Великих Лук стали претендентами на «Народное признание - 2019»
Великолучанка представит Псковскую область в финале конкурса на лучшего работника сферы молодёжной политики
21 ноября 2019
Великолучанка представит Псковскую область в финале конкурса на лучшего работника сферы молодёжной политики
Дорожная разметка в центре Пскова стёрлась в течение месяца
21 ноября 2019
Дорожная разметка в центре Пскова стёрлась в течение месяца
В два раза увеличилась сумма полученных псковскими общественниками грантов
21 ноября 2019
В два раза увеличилась сумма полученных псковскими общественниками грантов
Начался ПАИ-live с Натальей Плявинской (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
21 ноября 2019
Начался ПАИ-live с Натальей Плявинской (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Как получить деньги от государства расскажет гость ПАИ-live в 10:00
21 ноября 2019
Как получить деньги от государства расскажет гость ПАИ-live в 10:00
Более 300 школьников и студентов выстроились в форме слогана «Жизнь!» в Пскове
20 ноября 2019
Более 300 школьников и студентов выстроились в форме слогана «Жизнь!» в Пскове

Идет загрузка...