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Политика

Налоговые льготы для некоторых организаций предлагается установить в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят законопроект «О налоговых льготах на 2020 год», который определяет категории налогоплательщиков, которые могут рассчитывать на полное или частичное освобождение от уплаты налога на имущество организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Согласно документу, предлагается снизить на 50% имущественный налог для организаций, которые оказывают услуги почтовой связи в малонаселённых и отдалённых поселениях Псковской области. При этом такая льгота будет вводиться на сумму, которая не превышает объёма средств, направляемых на выполнение работ, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией и техническим перевооружением объектов почтовой связи в этих населённых пунктах.

Законопроектом также предлагается полностью освободить от уплаты имущественного налога организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Данная мера вводится в целях исполнения перечня поручений президента России Владимира Путина.

В пояснительной записке отмечается, что сумма налоговых льгот по данной категории налогоплательщиков составит около 36,8 млн рублей. При этом подчеркивается, что введение налоговых льгот для медицинских организаций первичного звена здравоохранения, будет способствовать оздоровлению финансовой ситуации в госучреждениях здравоохранения Псковской области и окажет положительное влияние на повышение доступности и качества медпомощи, в том числе в сельской местности.

Данный законопроект вначале будет рассмотрен на заседании трёх комитетов Псковского областного Собрания: бюджетный, социальный и экономический, а после вынесен на 37-ую сессию регионального парламента, которая состоится 28 ноября.

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