Водоснабжение деревни Пальцево в Островском районе обеспечат к июню 2020 года

16:21, 21 ноября 2019, ПАИ

Водоснабжение деревни Пальцево в Островском районе обеспечат к июню 2020 года. С просьбой провести в населенном пункте водопровод на приём к губернатору Псковской области Михаилу Ведерников 21 ноября пришла Людмила Астапенко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. «Деревня без воды. Местная администрация нам не помогла. Воду привозит сосед», - рассказала женщина.

Глава администрации района Дмитрий Быстров пояснил, что предстоит проложить 30 километров водопровода, этот объем работ потребует 1 млн 200 тысяч рублей. В этом случае воду получат только 12 жителей деревни. Чтобы увеличить охват необходимо потратить 2,5 млн рублей.

Михаил Ведерников уточнил, когда можно будет начать, если финансирование работ будет предусмотрено в бюджете на 2020 год. «Апрель - май», - ответил Дмитрий Быстров.

«Давайте будем ставить контрольный срок 15 июня. Если решать проблему, то решать для всех жителей, а не для одного дома. Если получится, сделаем раньше», - подытожил губернатор, отметив, что работы, возможно, начнутся уже в этом году.