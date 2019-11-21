В Бежаницах открыт бюст бойца легендарной 6-ой роты Алексея Нищенко

19:30, 21 ноября 2019, ПАИ

Бюст десантника 6-й роты, гвардии рядового, старшего стрелка, Кавалера Ордена Мужества Алексея Нищенко открыт в четверг, 21 ноября, в Бежаницах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в торжественном мероприятии, приуроченном к 20-летию памяти подвига 6-й роты, приняли участие заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, представители районной власти, родственники и односельчане бойца.

Фото редакции газеты «Сельская новь»

От имени главы региона к собравшимся обратился Николай Цветков. «Почти 20 лет назад 84 бойца, среди которых был 19-летний мальчишка, наш соотечественник, ведомый своими командирами, заставили остановиться, задуматься и очнуться всю страну. Убедили, что есть еще идеалы чести, совести, веры и правды. Надеюсь, что каждый житель Бежаницкого района и его гости, проходя мимо бюста и заглянув уже в монументальные глаза Алексея, задумаются об этом», — подчеркнул вице-губернатор. Он передал родителям Алексея Нищенко, его педагогам и всем, кто принял участие в становлении его личности, низкий поклон и благодарность за воспитание настоящего гражданина страны.

Фото редакции газеты «Сельская новь»

Бюст установлен в Сквере десантников, недалеко от дома, где проживал Алексей Нищенко. В этом году в парке по поручению губернатора были начаты работы по благоустройству: уложена брусчатка, установлены скамейки, предприняты меры по осушению территории. На эти цели направлено около 1,5 млн рублей программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, что Алексей Нищенко погиб при исполнении воинского долга 1 марта 2000 года в Чечне, под Аргуном, на высоте 776. Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории Северного Кавказа, ему было присвоено звание Кавалера Ордена Мужества посмертно. Захоронен боец на гражданском кладбище деревни Борок Бежаницкого района. В 2010 году на доме № 3 по улице Дружбы, где проживал Алексей Нищенко, была открыта памятная доска.

В июле прошлого года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Сформированы федеральный и региональный оргкомитеты. Региональный оргкомитет, который действует с августа 2018 года, возглавил губернатор Михаил Ведерников. В план подготовки и проведения памятной даты включены десятки самых разных мероприятий, в том числе и комплекс мер социальной поддержки близких и родственников десантников 6-й роты.