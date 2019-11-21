В Псковском районе сотрудники охранной организации оштрафованы за непрохождение медосмотра

20:18, 21 ноября 2019, ПАИ

По требованию прокурора Псковского района заместитель одной охранной организации и 2 охранника привлечены к административной ответственности. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре, центром лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области рассмотрены материалы проверки, направленные прокуратурой Псковского района в указанный орган, в отношении одной охранной организации.

В ходе рассмотрения указанных материалов установлено, что в данной организации оказываются услуги с нарушением установленных действующим законодательством требований. В связи с чем, указанным органом заместитель охранной организации привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 20.16 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Также, установлено, что двое охранников в нарушение требований федерального законодательства не прошли ежегодные медицинские освидетельствования на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника, периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и (или) специальных средств.

В связи с этим, постановлениями ЦЛРР Управления Росгвардии по Псковской области данные охранники признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 20.16 КоАП РФ и подвергнуты административным наказаниям в виде штрафов в размере 1500 рублей каждому.