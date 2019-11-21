Общественники провели в Пскове акцию, направленную на повышение уровня правовой грамотности населения

21:18, 21 ноября 2019, ПАИ

В офисном центре Пскова людям пенсионного возраста рассказали о различных аспектах проблемы, связанной с защитой прав потребителей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на встречу с юристом Эдуардом Артебякиным пришли представители старшего поколения, в том числе и ветераны органов внутренних дел. Были рассмотрены типичные ситуации, с которыми чаще всего сталкиваются граждане при покупке товаров. Специалист дал конкретные рекомендации, как обезопасить себя от недобросовестных продавцов.

Собравшиеся узнали об алгоритме действий при выявлении недостатков приобретенных товаров или оказанных услуг. Говорилось о том, как правильно составить и подать претензию продавцу, чтобы вернуть деньги или обменять некачественный товар. Был озвучены и порядок получения бесплатной консультационной и юридической помощи по защите прав потребителей. В ходе общения Эдуард Артебякин ответил на все интересовавшие пожилых горожан вопросы.

Пенсионеры, как известно, относятся к социально уязвимой категории населения, требующей особого внимания, заботы и помощи в решении различных жизненных проблем. С учетом этого вот уже третий год в рамках социального проекта «Права пожилых людей» региональное отделение Союза пенсионеров России вместе с представителями Общественного совета при УМВД России по Псковской области проводят лекции и консультации для пожилых граждан по правовым вопросам.