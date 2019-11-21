Участники заключительного цикла занятий в клубе «Здоровое питание» наметили «Дорожную карту»

21:39, 21 ноября 2019, ПАИ

В Псковском Красном Кресте в Клубе «Здоровое питание» проведено заключительное занятие, на котором участники гастрономических мероприятий знакомили присутствующих со своей «Дорожной картой» (планом мероприятий по здоровому питанию).Прослушав курс лекций тьютора Ольги Васильевой о физиологии пищеварения, о продуктах и блюдах с высоким содержанием белков, жиров и углеводов, о молоке и молочных продуктах, о способах хранения продуктов и о дарах моря, «студенты» серебряного возраста все полученные знания грамотно применяют в домашних условиях. С помощью специалиста участники встреч смогли разобраться в вопросах сбалансированного и рационального питания, расширили представление о здоровом питании в пожилом возрасте.

На практических занятиях научились печь цветаевский пирог, готовить овощное рагу и запекать треску под овощами. Проявили неподдельный интерес к приготовлению домашних конфет из сухофруктов.

Полученные знания в клубе «Здоровое питание» позволили пожилым людям наметить свой план действий («дорожную карту») по здоровому питанию. Придя на очередную встречу, каждому хотелось огласить для своих единомышленников, правильный подход по здоровому питанию. Первым рассказчиком своего плана был Юрий Сергеев. Он пересмотрел свой привычный рацион и стал ежедневно кушать первое блюдо. Заметил сразу же, что самочувствие улучшилось. Ранее, признался он, не придавал особого значения первому блюду. Нина Моринова перестала в овощном салате огурцы и помидоры смешивать вместе. Поняла, что вкус раздельных салатов из этих овощей намного вкуснее и полезнее. С её слов, самочувствие улучшилось. Активист проекта Нина Чапарова продолжила разговор о своей «Дорожной карте». Она теперь стала больше употреблять в своём рационе капусты и почувствовала улучшение состояния здоровья. Многие участники встречи перестали есть жареную картошку. Творог употребляют только домашний. Для утоления жажды в жару пьют остывший зелёный чай с добавлением дольки лимона. Пожилые люди поняли на занятиях по здоровому питанию, что активный образ жизни, ходьба улучшают работу желудочно-кишечного тракта, тем самым улучшая состояние здоровья.

Необходимо отметить, что такая «обратная связь» была важна и для преподавателя. Ольга Васильева внимательно слушала все выступления, а в конце мероприятия поблагодарила аудиторию за ответственное отношение к занятиям по здоровому питанию.

Напомним, что встреча в клубе «Здоровое питание» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, Предоставленного Фондом президентских грантов.