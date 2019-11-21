Врио начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов отмечен золотым знаком отличия ГТО

22:39, 21 ноября 2019, ПАИ

На базе спортивной школы «Юность» в городе Пскове 21 ноября руководитель центра тестирования ГТО Александр Камезин вручил врио начальника УФСИН России по Псковской области Виктору Леонову золотой знак Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Готов к труду и обороне (ГТО) – это обязательный физкультурно-спортивный комплекс испытаний на силу, быстроту, гибкость и выносливость, который нацелен на повышение уровня физического воспитания населения России, а также пропаганду здорового образа жизни жителей страны.

Руководитель территориального органа выполнил нормативы ещё в августе 2019 года. В число испытаний комплекса ГТО, которые Виктор Леонов успешно выполнил, вошли: бег на дистанции 30 метров, 2 километра и кросс по пересеченной местности на 3 километра. Также в зачет принимались подтягивания на перекладине, упражнения на пресс и гибкость, после которых состоялась стрельба из пневматической винтовки и плавание на 50 метров.

Успешно сдав нормативы ГТО, врио начальника ведомства предложил всему личному составу последовать его личному примеру.